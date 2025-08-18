سما المصري تهاجم منتقدي إطلالتها بالحجاب (فيديو)

خرجت الراقصة والمغنية المصرية سما المصري لمهاجمة منتقدي ظهورها بالحجاب والرد على كل الاتهامات الموجهة إليها مثل ركوب الترند والتلاعب بالحجاب وغيرها.

وكانت سما المصري ارتدت الحجاب وتخلت عنه، أكثر من مرة، خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع الكثير من المتابعين والمعلقين إلى اتهامها بازدراء وتحقير الفريضة.

وتفاجأ متابعو الراقصة المصرية ورواد مواقع التواصل عمومًا، قبل أيام، بأن سما المصري بدأت بنشر صور ومقاطع شخصية بالحجاب، إضافة إلى نشر مقاطع دينية ودعوية.

وذهب بعض المعلقين إلى أن سما المصري ترغب في العودة إلى الساحة بقوة، من خلال إثارة الجدل بجرعة أكبر، ولكن حملة القبض على البلوغرز والمشاهير عطلت ذلك.

وبسبب سابق عهدها مع ارتداء الحجاب سواء مع ملابس عادية أو ملابس مثيرة للغرائز في المهرجانات الفنية، ثم تركه، فقد شكك كثيرون في نوايا سما هذه المرة أيضًا.

ونشرت سما، التي، غابت عن الساحة مؤخرًا، صورة جديدة بالحجاب، مرفقة معها تعليقًا هاجمت فيه منتقديها وسخرت من اتهامها بالتفاخر والرياء ومحاولة لفت الانتباه.

وقالت: "الناس اللي بتهاجمني عشان بتصور بالحجاب وبتقولي إني بتعايق بالحجاب أيوه دي حقيقة أنا بتعايق وأتفشخر بالحجاب".

وأضافت: "حاجة مشرفاني ومحلياني ومنوره وشي ما تعايقش بيه ليه؟؟ ما أنا ياما تعايقت بلبس مسخرة جت ع الحجاب الغلبان يعني ما اطلعش ولا أظهر بيه؟".

وختمت سما المصري تعليقها بالدعاء للفتيات قائلة: "طيب يارب كل البنات تلبسة وتطلع تتعايق بيه.. سيبوني في حالي الله يصلح حالكم".

وكانت سما خرجت قبل أيام في مقطع مصور وقد بدت في حالة هستيرية وهي تبكي وتنتحب وترجو كل من لديه مقطع غير محتشم وغير لائق لها أن يتخلص منه، قائلة "مش قادرة أعيش".