"صاحب الرزنامة".. من هو القانوني والكاتب السوداني الراحل كمال الجزولي؟

وتدرج في عدد من المؤسسات وشغل منصب السكرتير العام المنتخب لاتحاد الكتاب السودانيين خلال العام 1985م ـ 1989م، كما نال عضوية تأسيس كل من جامعة أم درمان الأهلية، المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان وعضو اتحاد المحامين السودانيين، وعضو شرف بمنظمة القلم العالمية للدفاع عن الكتاب المضطهدين.

وعرف الجزولي بانتمائه للحزب الشيوعي وتعرض للسجن والملاحقة من قبل نظامي جعفر النميري وعمر البشير العسكريين، وشارك بتكليف من حكومة السودان الانتقاليَّة (1985م ـ 1986م)، في هيئة الاتهام ضد اللواء عمر محمد الطيب، النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس جهاز الأمن خلال حقبة النميري، بالإضافة إلى عدد من ضباط الجهاز في قضية تهريب "اليهود الفلاشا" إلى إسرائيل المعروفة، وتولى الدفاع عن أغلب متهمي الرأي والضمير خلال نظامي نميري والبشير.

ولدى الراحل العديد من الإسهامات الشعرية المطبوعة، وترجمت العديد من قصائده إلى الإنجليزية والروسية والأوكرانية، كما له الكثير من الدراسات والبحوث منها "الشيوعيون السودانيون والديمقراطية"، و"الحقيقة في دارفور"، و"النزاع بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية" و"أبو ذكرى: نهاية العالم خلف النافذة" و"إنتليجينسيا نبات الظل" وغيرها.