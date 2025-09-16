كان يحاول الانتحار.. رجل يواجه تهمة القتل بعد سقوطه على امرأة

يواجه رجل إيطالي تهمة القتل غير العمد بعد أن قفز من مبنى في محاولة للانتحار، واصطدم بامرأة كانت تمر أسفل المبنى مما أدى إلى وفاتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية وفقا لصحيفة "بيبول"، أن الضحية تُدعى فرانشيسكا مانو، وتبلغ من العمر 83 عامًا.

أخبار ذات علاقة انتحار امرأة بعد اعتقال خطيبها "بالخطأ"

وكشفت التحقيقات أن الرجل، البالغ من العمر 70 عامًا والذي يقيم في نفس المبنى، قفز من شرفته في محاولة انتحار، وسقط على الفناء حيث كانت مانو تسير.

وفي البداية، ظن البعض أن الحادث كان انتحارًا مزدوجًا لزوجين، لكن سرعان ما تبين أن مانو لا علاقة لها بالرجل الذي نجا من السقوط.

ولم يتم الكشف عن اسم الرجل في وسائل الإعلام، ونقل إلى المستشفى وهو يعاني من كسور متعددة في ساقه.

ووجهت السلطات المحلية للرجل تهمة القتل غير العمد، بحسب تقارير محلية إيطالية.

أخبار ذات علاقة أم تقتل طفلها المصاب بالتوحد وتحاول الانتحار في العراق

وأفادت مصادر أن مانو كانت تسكن في المبنى مع زوجها، وكانت نادراً ما تخرج من المنزل، حسب ما أكدته امرأة عرفتها منذ خمسين عامًا.

وأوضحت التقارير أن الضربة التي تعرضت لها مانو كانت مباشرة وعنيفة للغاية.