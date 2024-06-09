"المظهر الأنيق" لأسيرة مستعادة يتسبب بطرد مذيعة إسرائيلية (صورة)

تسبب منشور للمذيعة والفنانة الإسرائيلية لمى طاطور، بطردها من عملها في القناة (12) العبرية، بعد تعليقها على مظهر أسيرة من الأسرى الأربعة الذين تم استعادتهم، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحديدًا على "إنستغرام"، نشرت طاطور، صورة ما لبثت أن اختفت، علقت فيها على صورة الأسيرة الإسرائيلية نوعاه أرغماني، التي تمت استعادتها من حركة حماس، متساءلة "هاي شكل واحدة مخطوفة صارلها 9 أشهر.. حواجبها أرتب من حواجبي.. بشرتها؟ شعرها أضافرها؟؟؟؟ ايش في؟؟".

وأضافت: "عشان هاي لازم يموت ويتقطع أطفال ونساء وأبرياء".