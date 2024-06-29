كرة البرق.. قوة الطبيعة الخارقة (فيديو)
أمعن النظر جيدا.. فما تراه حقيقة لا خيال، كرة زرقاء مضيئة ناجمة عن صعق البرق.. ظاهرة فريدة من نوعها ونادرة الحدوث، وثقتها مقاطع مصورة وشهادات تحدثت عن الكرة الخارقة التي أحدثها البرق.. لتنطلق نحو مكان ما وتنفجر محدثة الحريق.
ووسط جدل مثار حول حقيقتها، أكد علماء أنها ظاهرة طبيعية، ولكنها نادرة جدا تحصل عندما يتأين الهواء والغبار نتيجة صاعقة رعدية.
تفسير قلل علماء آخرون من شأنه، ورأوا أن الظاهرة ما زالت تمتاز بالغرابة؛ فهذه الكرات البرقية لا يمكن إنتاج شبيه لها مختبريا أو حتى في الطبيعة لدراستها ومعرفة طريقة تكونها.
وبحسب شهود عيان من مناطق مختلفة حول العالم، تمت مشاهدة كرات البرق بألوان عدة، أبرزها الأزرق والأحمر وحتى الأصفر.
ومنهم من أكد اختراق تلك الكرات للمباني؛ ما تسبب بانفجار وإصابة المحيطين بصعقات كهربائية.. كما أبلغ كثيرون عن انبعاث رائحة تشبه رائحة الكبريت وقت اختفاء كرة البرق.. فهل تصدّق ذلك؟