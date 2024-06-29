كرة البرق.. قوة الطبيعة الخارقة (فيديو)

أمعن النظر جيدا.. فما تراه حقيقة لا خيال، كرة زرقاء مضيئة ناجمة عن صعق البرق.. ظاهرة فريدة من نوعها ونادرة الحدوث، وثقتها مقاطع مصورة وشهادات تحدثت عن الكرة الخارقة التي أحدثها البرق.. لتنطلق نحو مكان ما وتنفجر محدثة الحريق.

ووسط جدل مثار حول حقيقتها، أكد علماء أنها ظاهرة طبيعية، ولكنها نادرة جدا تحصل عندما يتأين الهواء والغبار نتيجة صاعقة رعدية.