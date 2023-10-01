حفرة عميقة تُثير قلقًا في المغرب.. ما علاقتها بالزلزال؟

أثار ظهور حفرة عميقة في حقل بمنطقة "أولاد فرج"، بضواحي مدينة الجديدة وسط المغرب، قلق السكان وتساؤلاتهم، حول ما إذا كان لها علاقة بالزلزال المدمر الذي شهدته البلاد قبل 3 أسابيع، ومدى خطورتها على بيوتهم وحقولهم.

وقُدّر عمق الحفرة بـ60 مترًا، وعرض يتجاوز 20 مترًا، وقامت السلطات المحلية والأمنية بمعاينتها وتطويقِها بالحبال، وباشَرت في الوقت ذاته تحقيقًا لمعرفة أسباب ظهورها.