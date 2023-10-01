حفرة عميقة تُثير قلقًا في المغرب.. ما علاقتها بالزلزال؟
أثار ظهور حفرة عميقة في حقل بمنطقة "أولاد فرج"، بضواحي مدينة الجديدة وسط المغرب، قلق السكان وتساؤلاتهم، حول ما إذا كان لها علاقة بالزلزال المدمر الذي شهدته البلاد قبل 3 أسابيع، ومدى خطورتها على بيوتهم وحقولهم.
وقُدّر عمق الحفرة بـ60 مترًا، وعرض يتجاوز 20 مترًا، وقامت السلطات المحلية والأمنية بمعاينتها وتطويقِها بالحبال، وباشَرت في الوقت ذاته تحقيقًا لمعرفة أسباب ظهورها.
ومن وجهة نظر الخبير والباحث في علم الطبقات الأرضية والرسوبية، بدر الصفراوي، فإن الأمر يتعلَّق بفجوة كانت متواجدة سابقًا، تكوَّنت على مدى ملايين السنين بفعل ذوبان الطبقات الجبسية (الجصية).
وأوضح الصفراوي لـ"إرم نيوز"، أن الفجوات أو الفقاعات الأرضية تتواجد بالمناطق ذات الطبقات الجبسية التي تتفاعل مع مياه الأمطار والهواء، ما يؤدي إلى تآكل الصخور، وتشكل فجوات سُفلية على مدى ملايين السّنين.
وأضاف، أن الهزات الأرضية القوية أضعفت سقف الفجوة، بالإضافة إلى قوة الجاذبية، ما تسبب في هذا الرَّدم وظهور الحفرة، لافتًا إلى أن منطقة الجديدة ونواحيها معروفة بطبقاتها الجبسية.
وقال الصفراوي: "إن هذه الفجوات خطيرة، وفي مناطق عديدة لا يتم السماح بإنشاء المباني إلا بعد إجراء اختبار من طرف الخبراء لتحديد مكان تواجد هذه الفجوات، تفاديًا للخسوفات الأرضية ومعها انهيارات البنايات".
من جانبه، يرى الخبير الجيولوجي علي شرود، أن الصخور المحيطة بجوانب الحفرة تتكون من الجِبس المعروفة بكونها صخرة ذات صلابة ضعيفة.
ولفَت الأستاذ الجامعي بكلية العلوم والتقنيات، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى وجود فجوَة في الطبقات الرسوبية، قبل أن تضعف الصخور بسبب التصدعات والحركية التي تعرفها الأرض وتنهار.
واستبعد "شرود"، أن يكون ظهور الحفرة له علاقة بـ"زلزال الحوز"، موضحًا أن الحالة محلية، وأن لها علاقة مباشرة بنوعية الصخور في المنطقة وتكوينات الصخور الرسوبية.