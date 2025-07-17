فاجعة الكوت.. حريق مرعب يلتهم هابير ماركت "الكورنيش" بالعراق (فيديو)

التهم حريق ضخم مركزًا تجاريًا وسط مدينة الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد، ليل الاربعاء الخميس، وسط تقارير تفيد بسقوط عشرات القتلى والمصابين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، أن الحريق اندلع في مبنى هايبر ماركت "الكورنيش" الذي افتُتح حديثًا في مدينة الكوت، وامتد ليطال طوابقه الخمسة.

وتحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق الضخم وإنقاذ عدد من العالقين في المبنى من العاملين والزوار، دون أن تصدر السلطات الرسمية أي معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن.

وقالت مصادر محلية إن فرق الإنقاذ انتشلت عشرات الجثث المتفحمة من داخل المبنى.

وأشارت إلى أن السلطات المحلية فرضت رقابة مشددة على موقع الحريق ومنعت التصوير أو الاقتراب من المكان أثناء عمليات البحث عن مفقودين داخل المبنى.

من جانبها، أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط حالة الاستنفار للتعامل مع الحريق الضخم.

وأكدت القيادة أن جهود فرق الإنقاذ مستمرة، وأن عمليات إخماد الحريق ما زالت متواصلة.