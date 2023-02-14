أطلق النار على حبيبته فأوصلها إلى المستشفى وفرَّ هاربًا

تُركت الفتاة الأسترالية "جورجينا فلاهوس"، 37 عامًا بوضع صحي حرج، بعد أن أطلق عليها حبيبها "كمال الجمال" الرصاص خلال نومها في سريرها.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبين أن جورجينا كانت نائمة في سريرها، عندما أطلق حبيبها 3 طلقات نارية باتجاه سقف مرآب منزلها؛ ما أدى إلى وصولها إلى أرضية غرفتها ومن ثم سريرها لتصيبها بالحبل الشوكي والكبد والطحال.

وبعد الحادثة، سجلت كاميرات المراقبة على مدخل المستشفى وصول سيارة بيضاء من طراز مرسيدس، يقودها الجمال، الذي طلب مساعدة المسعفين بإنزال جورجينا، ويفر هاربًا.