وفاة المشهورة المغربية سلمى تيبو تصدم الملايين (صور)

أعلن، يوم الاثنين، عن وفاة المؤثرة وصانعة المحتوى المغربية الشهيرة سلمى تيبو، إثر تعرضها لأزمة صحية أعقبت عملية جراحية أجرتها مؤخراً.

وذكرت مصادر أن سلمى، التي يتابعها أكثر من مليون ونصف عبر منصاتها، توفيت إثر مضاعفات خطيرة بعد أيام من إجراء عملية جراحية في تركيا.

وسادت حالة من الصدمة والحزن مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد انتشار خبر وفاة سلمى، التي تعدّ من الشخصيات المحبوبة.

وكانت سلمى تيبو تشتهر بتقديم محتوى يتعلق بالجمال والترفيه، وحققت شهرة واسعة عبر منصتيْ إنستغرام وتيك توك بفضل أسلوبها المرح.

وعقب وفاتها، استبدل حساب "سلمى تيبو" عبر إنستغرام الصورة الشخصية للحساب بنعي كُتب فيه الآية الكريمة "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر الحساب نعياً عبر خاصية "الستوري" جاء فيه: "شكراً لكل من أرسل رسالة تعزية بوفاة سلمى. أختكم التي تقاسمت معكم الحلو والمر".

وأضاف: "أتمنى من الجميع أن تدعو لها بالرحمة وأن نلتقي بها. إنا لله وإنا إليه راجعون الحمدلله على كل حال".

وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه زوج سلمى وهو في حالة انهيار ويجهش بالبكاء، أثناء إعلان الخبر.

وأثار ذلك الفيديو موجة جارفة من الحزن والتعاطف مع الزوج الذي بدا عليه التأثر الشديد إثر وفاة زوجته الشابة ما سبب له صدمة كبيرة.