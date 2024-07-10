بعد تدهور حالتها.. شيرين عبد الوهاب تدخل مصحة نفسية

في تطور لافت للأزمة المتصاعدة التي تعيشها الفنانة شيرين عبد الوهاب، قالت ناقدة فنية مقربة من النجمة الشهيرة إنها دخلت مصحة نفسية بناءً على نصيحة من شقيقها الذي جمعت بينهما العديد من المشاكل والتصريحات العدائية مؤخرًا.

وأكدت مها متبولي أن قرار دخول المصحة من جانب شيرين جاء رضوخًا لمطالب شقيقها ووالدتها، حيث ألحّا بشدة لإقناعها بأن العلاج هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذها من الأزمة التي تمر بها.

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وأوضحت في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن علاج شيرين في مصحة خاصة جاء وسط مخاوف من سعي حسام حبيب إلى إخراجها من المستشفى التي كانت تتلقّى فيه رعاية صحية والزج بها مرة أخرى نحو مصير مجهول.

وكانت شيرين عبد الوهاب تقدمت ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان حسام حبيب، تتهمه بالتعدي عليها بالضرب داخل الأستوديو الخاص بها في منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، بعد الكشف الذي خضعت له شيرين، أنها مصابة بجرح قطعي بالرأس، بالإضافة إلى العديد من السحجات والكدمات في أماكن متفرقة من الجسد.



