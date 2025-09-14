وفاة غامضة لنجل المؤثر السعودي موسى بن تركي

أصابت حالة من الذهول والصدمة الكثيرين، بعد إعلان خبر وفاة نجل المؤثر السعودي موسى بن تركي. كما حرص الآلاف على رثائه وطلب الدعاء له بالرحمة ولوالديه بالصبر.

وأعلن موسى بن تركي وفاة نجله عساف، حيث كتب في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "سناب شات": "إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، انتقل إلى رحمة الله ولدي عساف أسأل الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يجعله طيراً من طيور الجنة ويجبر قلوبنا جبراً يتعجب منه أهل السماوات والأرض".

ولم يكشف المؤثر السعودي موسى بن تركي أو زوجته عن سبب وفاة نجلهما البالغ من العمر 17 شهراً، فيما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، رواية منسوبة إلى مقربين من الزوجين، حول وفاة الطفل السعودي.

وجاءت الروايات الصادمة لوفاة نجل موسى بن تركي مختلفة، منها لهو الطفل عساف خلال تواجده بمنزل خالته، حيث سقط في حمام السباحة، وتوفي غرقًا قبل إنقاذه.

إثر ذلك، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تطبيق مزيد من إجراءات السلامة في البيوت التي توجد بها مسابح، لحماية الأطفال من الغرق، في ظل وقوع الحوادث المختلفة.