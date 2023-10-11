ورشة مصرية لتصنيع السفن واليخوت.. حرفة الأجداد تنتقل للأحفاد

ويشير "شطا" إلى أن "المركب يختلف مقاسه عن السفن واليخوت، إذ يبلغ طول مركب الصيد من 5.5 إلى 6.5 متر، ويستغرق العمل عليه من 25 إلى 45 يومًا، بينما يحتاج تنفيذ اليخوت والسفن من 5 إلى 6 أشهر، حيث يبدأ طول المركب من 12 إلى 30 مترًا، ويضم كابينة للقائد، وغرفة أو أكثر، بحسب الطلب".

ويوضح "مقاييس الأخشاب وأنواعها، تختلف حسب مكان الإبحار، فلكل مركب أو سفينة مقاس خاص، حسب المياه التي سوف تُبحِر فيها المراكب، فتختلف سفن البحر الأحمر عن نظيرتها في البحر المتوسط والأخرى التي تُبحِر في قناة السويس".

ويصنع "الصال" وهو قارب صغير بيضاوي الشكل، من عدد من الأعمدة الخشبية المتساوية الأبعاد، وهو أصغر من المركب، ويُستخدم عادةً في الإبحار في الأماكن القريبة من الشاطئ.