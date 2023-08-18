"واشنطن بوست": المدارس المنزلية في أمريكا بلا ضمانات

لسنوات عديدة، كان التعليم في المنزل يستحضر صورًا للآباء والأطفال يعملون معًا على طاولة المطبخ، لكن الشكل الجديد للتعليم المنزلي اختلف بالكامل، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وأوضحت الصحيفة أن الشكل الجديد للتعليم المنزلي أصبح مزيجًا من التعلم داخل المنزل، باستخدام الإنترنت والألواح الذكية وأنظمة الاتصال المرئي، والالتحاق لفترات محددة أسبوعيًا في مجموعات دراسية متخصصة ضمن أماكن أشبه ما تكون بالمدارس الخاصة الصغيرة، ولكن بقالب منزلي.

وقالت الصحيفة إن "كوفيد 19"، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والإعاقات والاحتياجات الخاصة، والتمييز العرقي، هي بعض الأسباب التي تقف وراء قيام بعض أولياء الأمور بتدريس أبنائهم منزليًا، وإن الإقبال على هذا الشكل من التدريس بقي مرتفعًا بنسبة 40% عما كانت عليه قبل الوباء.

وأضافت أن سماح أكثر من 12 ولاية أمريكية باستخدام أموال دافعي الضرائب لدعم نفقات المدرسة المنزلية، ساهم في إقبال العديد من الأهالي على تعليم أبنائهم، كما ساهم في اندفاع الشركات نحو الاستثمار بسخاء في هذا القطاع، مثل شركة "Prenda" التي قدمت الخدمة لـ 2000 طالب العام الماضي، وجنت أرباح قُدرت بـ 45 مليون دولار.

ولفتت الصحيفة إلى اختلاف تقييم الخبراء التعليميين لهذه التجربة، كما ينتابهم بعض التخوف أيضًا، فالعديد من المدارس المنزلية تخضع لقليل من الإشراف من الجهات التعليمية المختصة في الدولة.

وتابعت: "علاوة على أن القائمين على هذا الشكل من التدريس ليسوا بالغالب من المهنيين الأكاديميين، وبعضهم من الهواة، كما أنه لا توجد ضمانات تحمي الأطفال من التعرض للعنف، أو أي شكل من أشكال التحرش، خصوصًا مع ارتفاع أعداد الطلاب، ناهيك عن أن المسؤولية كاملة الآن انتقلت إلى طرف ثالث بعيدًا عن العائلة ووزارة التعليم".

ومن غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الطلاب يحرزون تقدمًا أكاديميًا أكثر أو أقل مما يحققونه في المدرسة التقليدية، إذ يلاحظ التقدم في التحصيل لبعض الطلاب في أكثر من مهارة، مثل القراءة والكتابة والمهارات الحسابية، في العام الواحد، في حين أن البعض الآخر يواجه صعوبات في المتابعة مع أقرانه، علاوة على أن مواد التدريس تخضع، في الغالب، لرغبات الطلاب وليس حسب معايير الدولة، وفق ما نقلته الصحيفة عن "كاتي روز"، إحدى معلمات المدارس المنزلية.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست"