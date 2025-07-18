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قبل ساعات من حفله في السعودية.. حسام حبيب يتعرض لكسر بالقدم

قبل ساعات من حفله في السعودية.. حسام حبيب يتعرض لكسر بالقدم
حسام حبيبالمصدر: إنستغرام
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
18 يوليو 2025، 8:16 م

تعرض الفنان المصري حسام حبيب لإصابة مفاجئة خلال التحضيرات النهائية لحفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية، والذي يأتي ضمن فعاليات موسم جدة 2025.

وأفادت مصادر مقربة بأن حسام كان يؤدي البروفات على خشبة المسرح عندما تعرض لالتواء حاد في القدم، أدى إلى كسر في إحدى عظامها، ما استدعى نقله فورًا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان وهو على سرير المستشفى، مرفقة بتعليقات داعمة ودعوات بالشفاء العاجل، تعبيرًا عن التضامن معه.

وكان الحفل المنتظر يُعد الظهور الأول لحسام حبيب أمام الجمهور السعودي بعد غياب طويل، حيث حرص على تجهيز باقة من أشهر أغانيه، إلى جانب أعمال جديدة لم تُطرح رسميًا بعد.

ورغم إصابته، قرر حسام الاستمرار في تقديم الحفل احترامًا لجمهوره، مؤكدًا رغبته في عدم خذلان محبيه، الذين كانوا في انتظار لقائه الأول معهم.

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ومن المتوقع أن يتضمن الحفل مجموعة من أبرز أعماله الغنائية التي لاقت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أغانٍ جديدة من ألبومه المقبل، الذي يُعد محطة مهمة في عودته إلى الساحة الفنية بعد فترة انقطاع. 

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