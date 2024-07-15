السعودية.. تعويضات مالية لسكان محافظة كاملة بسبب انقطاع الكهرباء

ألزمت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، شركة الكهرباء في المملكة، تقديم تعويضات مالية لسكان محافظة كاملة تقع في منطقة صحراوية حارة، بعد أن انقطعت الكهرباء عنهم بشكل كامل لساعات طويلة.

وشهدت محافظة شرورة التي يسكنها أكثر من مئة ألف نسمة، وتتبع منطقة نجران جنوبي السعودية، انقطاعاً شاملاً للكهرباء لساعات طويلة بين يومي الجمعة والسبت الماضيين، بالتزامن مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها الأحد، إنها "وجهت الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءاتٍ لصالح جميع المستهلكين، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال عشرة أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبل المستهلكين".

وأضافت الهيئة أنها "وجهت الشركة أيضاً بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في محافظة شرورة لتقديم الاعتذار لهم ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خطوط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة".

وجاء في صحيفة "الوطن" المحلية، أن "دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، يتضمن أن يقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 6 ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية".

وبحسب الصحيفة، فإنه "إذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 200 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون 50 ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها".

وتنص المعايير على أن يتم تعويض المستهلكين المتضررين، بما لا يتجاوز شهرا من تاريخ الإخفاق، ويكون تعويض المستهلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.