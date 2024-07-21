أبدى نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم مع المؤثرة المغربية المعروفة صوفيا بربيش، على إثر ما تتعرض له مؤخرا من محاولات إساءة وتشويه سمعة، مشيرين إلى أنها ضحية مؤامرة.

وفي هذا السياق، تقدمت صوفيا بربيش بدعوى قضائية رسمية ضد "مجهول" اتهمته فيها بتحريف كلمات فيديو كليب ظهرت فيه مؤخرا بأسلوب مسيء لها.

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وقالت بربيش إنها قامت بتصوير فيديو كليب مع مغن مغربي معروف، إلا أنها فوجئت بالمشتكى عليه الذي تجهل هويته، قد أخذ الفيديو المذكور، وحرف كلماته بعبارات السب والقذف التي تمس سمعتها وشرفها، على حد تعبيرها.

وأضافت في منشور عبر صفحاتها الرسمية إنه نتيجة لهذا التصرف اللاأخلاقي، أصبحت تتلقى عدة تعليقات مهينة من كل من اطلع على الفيديو، الذي قام المشتكى عليه بنشره عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها أصبحت تتعرض للمضايقات والاستفزازات حتى في الشارع العام، مشيرة إلى أن ما قام به المشتكى عليه حز في نفسها، وجعلها تحس بالاحتقار والمهانة؛ نظرا للعبارات النابية والنعوتات المشينة والمخجلة، التي وصفها بها عبر الفيديو الذي حرف كلماته، بحسب الدعوى القضائية.

ورجح العديد من رواد التواصل أن يكون حبيب صوفيا بربيش السابق، وهو مؤثر معروف، من يقف وراء الأزمات التي ترافق المؤثرة منذ انفصالهما.