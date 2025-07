بيدرو باسكال يكشف تأثير جائحة كورونا على صحته النفسية

تحدث النجم بيدرو باسكال، بطل فيلم The Fantastic Four: First Steps، عن تأثير جائحة كوفيد-19 على صحته النفسية، وذلك في مقابلة جديدة مع مجلة Men’s Health إلى جانب زميله في فيلم Eddington، الممثل خواكين فينيكس.

واسترجع باسكال شعوره بالعزلة خلال صيف العام 2020، موضحًا كيف فقد تدريجيًا التواصل مع أصدقائه، رغم أنه كان معروفًا بتواصله الاجتماعي القوي خلال سنوات الدراسة. وقال: "أتذكر أنني كنت دائمًا أتحدث مع الأصدقاء على الهاتف، ولكن فجأة وجدت نفسي أمرّ بأيام طويلة دون أي تواصل حقيقي".

وأضاف باسكال أنه كان يحب دعم الآخرين في الأوقات الصعبة، لكن مع مرور الوقت توقف عن ذلك، وبدلاً من ذلك أصبح ينغمس في "التمرير الكئيب" عبر مواقع التواصل أو مشاهدة البرامج، في محاولة للهروب من مشاعره بدلاً من مواجهتها.

ومع مرور الوقت، أدرك باسكال أهمية العودة إلى جذوره العاطفية والاجتماعية، مؤكدًا أن التواصل مع الأصدقاء والعائلة هو ما منحه الشعور بالأمان والراحة النفسية. وقال: "عندما شعرت أن الأمور أصبحت حرجة، عدت إلى الشيء الوحيد الذي كان دائمًا مصدر راحة لي، وهو العلاقات الإنسانية والمشاركة في التجارب".

ومهنيًا، يستعد باسكال للظهور في دور "ريد ريتشاردز" أو "مستر فانتاستيك" في النسخة الجديدة من فيلم The Fantastic Four، والذي يُعرض في دور السينما، ابتداءً من 25 يوليو. وتدور أحداث الفيلم حول الفريق الخارق الذي يحاول الدفاع عن الأرض من تهديد كوني يتمثل في "جالاكتوس" و"سيلفر سيرفر"، بينما يحاولون الحفاظ على قوتهم كعائلة.