نجل فضل شاكر يوضح لـ"إرم نيوز" حقيقة عودة والده للمسرح

أثارت الأنباء المتداولة منذ يوم الأمس الإثنين، بشأن مناقشات جارية بين منظم الحفلات المصري وليد منصور، وإياد النقيب مدير أعمال الفنان اللبناني فضل شاكر، لتنظيم حفل غنائي ضخم في منطقة أهرامات الجيزة أواخر عام 2025، تفاعلًا واسعًا وتساؤلات عدة بين الجمهور بشأن مدى إمكانية نجاح محاولات إعادة فضل شاكر إلى المسارح الغنائية في العام الجاري، بعد أن تناقلت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء التي أعادت إلى الواجهة الحديث عن عودة فضل شاكر إلى خشبة المسرح بعد سنوات من الغياب.

إدارة أعمال فضل شاكر

في المقابل، أصدر إياد النقيب، مدير أعمال الفنان فضل شاكر، بيانًا إعلاميًا نَفى فيه بشكل قاطع ما يتم تداوله حول الحفل المُزمع في مصر. ونشر النقيب البيان عبر الحساب الرسمي على منصة "إنستغرام"، مؤكدًا أن "لا صحة لما يُتداول بشأن إقامة حفلات فنية لفضل شاكر في الوقت الراهن، سواء في مصر أو في أي مكان آخر حول العالم".

وأشار النقيب في بيانه إلى أن شركة Benchmark هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتنظيم أولى حفلات فضل شاكر بعد قرار العودة إلى الساحة الفنية، مشددًا على أن أي إعلانات رسمية بهذا الشأن ستصدر حصريًا عبر القنوات المعتمدة للفنان، داعيًا الجمهور ووسائل الإعلام إلى توخّي الدقة، وعدم الانسياق وراء أخبار مغلوطة أو حملات ترويجية غير صحيحة.

حفلات وهمية

وفي تواصل "إرم نيوز" مع الفنان محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني، أكد عدم وجود أي حفلات غنائية جديدة لفضل شاكر إلا عن طريق شركة BenchmarkK، المخولة بتقديمه عقب العودة بشكل حصري، على حد تعبيره.

وأشار محمد فضل شاكر إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار الكثير من الأنباء المُتداولة عن حفلات غنائية وهمية، مُضيفًا: "أتمنى من الجمهور الكريم أن ينتبهوا".

برغم تأكيد وليد منصور في تصريحاته لموقع "القاهرة 24" أنه اتفق مع إياد النقيب، مدير أعمال فضل شاكر، على الخطوط العريضة لإقامة حفل للفنان في منطقة الأهرامات بالجيزة، متوقعًا إقامته بين نهاية نوفمبر وأوائل ديسمبر المقبلين، ومشيرًا إلى أنه يعمل على الترتيبات اللوجستية ليخرج الحفل بما يليق بعودة طال انتظارها، إلا أن بيان إياد النقيب مدير أعمال الفنان فضل شاكر، والتصريح الخاص من نجله محمد لـ "إرم نيوز"، أنهيا بشكل قاطع حالة الجدل المُثارة حول هذا الحفل الغنائي غير الحقيقي.

محل شك

وأكدت مصادر إعلامية مصرية لـ"إرم نيوز" أن إقامة حفل غنائي للفنان فضل شاكر ما زالت محل شك كبير، بالإشارة إلى عدم انتهاء ملف الأحكام الغيابية الصادرة ضده مع القضاء اللبناني، ما يرونه أمرًا مُعقدًا قانونيًا، في الوقت الراهن، إلى حين إشعار آخر.

واستدلت المصادر ذاتها بحادثة سابقة وقعت قبل سبعة أعوام، حين أدى فضل شاكر تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" للفنانة يسرا، بالتعاون مع شركة "العدل غروب"، ما أثار موجة انتقادات واسعة في لبنان، واضطر الشركة آنذاك لحذف التتر من العمل بعد تصاعد الجدل حول استمرار ملاحقة الفنان قضائيًا.

فرص ضئيلة للغاية

من جانبها، أكدت مصادر إعلامية لبنانية مطلعة لـ "إرم نيوز" أن فرص إقامة الحفل "ضئيلة للغاية"، بالنظر إلى الوضع القانوني المعقد لفضل شاكر، الذي ما زال يعيش داخل مخيم عين الحلوة، حيث يصعب عليه الخروج منه دون اتفاقات رسمية أو تسوية قضائية.

وتساءلت المصادر ذاتها عن الآلية التي ستمكن فضل شاكر من مغادرة مخيم عين الحلوة، ثم السفر إلى مصر، بشأن عما إذا كانت تلك الخطوة واقعية أم مجرّد مناورة إعلامية لتحريك المياه الراكدة حول ملفه القضائي في لبنان؟