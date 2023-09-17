رغم الكارثة.. كرم الضيافة يفيض بشوارع مراكش المنكوبة

لم تمنع الكارثة التي حلت بمدينة مراكش وأودت بحياة الآلاف، أهالي هذه المدينة والأحياء المتضررة من التعبير عن كرمهم واستقبال من حضر إلى المكان بحفاوة.

ويروي صحافيون وعمال إغاثة حضروا إلى المدينة المنكوبة قصصا إنسانية، عنوانها كرم الأهالي الذين قدموا الطعام والشراب ليس للمتضررين من الزلزال فحسب، وإنما لأولئك الذين جاؤوا إلى المدينة بهدف الوقوف على حجم الدمار أو المساعدة.