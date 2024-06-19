بسبب سجائر.. 3 رجال يفقدون الوعي في ألمانيا
انهار رجلان في غرب ألمانيا، يوم أمس، بعد تدخينهما سجائر ملوثة بمادة غير معروفة، ويُعتقد أنهما اشترياها من البائع ذاته.
وأتت الحادثة بعد سقوط رجل ثالث مغشيًّا عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما دخن سيجارة مشابهة.
وأفادت الشرطة الألمانية بأن المسعفين أنقذوا رجلًا يبلغ من العمر 52 عامًا في مدينة دويسبورج مساء السبت الماضي، حيث وجدوه فاقدًا للوعي بعد تدخينه سيجارة تحتوي على مادة غير معروفة. لحسن الحظ، تحسنت حالته الصحية ولم يعد في خطر.
وفي حادثين منفصلين أمس، فقد رجلان آخران وعيهما بعد تدخين سجائر ملوثة. الأول يبلغ من العمر 43 عامًا والثاني 45 عامًا، وقد نجَوا من الحادثة.
وبعد استجواب الشهود والحصول على وصف المشتبه فيه ببيع السجائر، اعتقلت الشرطة شخصًا للاشتباه في انتهاكه قانون المؤثرات العقلية الجديد، ولم يتم العثور على أي أدلة إضافية خلال تفتيش منزله.
ويعتقد المحققون أن تدخين السجائر المحتوية على مادة غير معروفة أدى إلى مضاعفات خطيرة في الجهاز القلبي الوعائي، وهو ما قد يسبب الموت.