مصطفى كامل يلوّح باستقالته من نقابة الموسيقيين في مصر
لوّح الفنان المصري مصطفى كامل بالاستقالة من منصب نقيب المهن الموسيقية المصرية، مبينا أنه يريد التفرغ لبيته وأصدقائه وفنه، بعدما لقي من أسماهم "الماكرين والحاقدين".
وكتب مصطفى كامل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يقول: "الحمد لله والشكر لله، ولا أريد من أحد جزاءً ولا شكورا، والجزاء عند الله وحده، 15 شهرا وثلاثة أيام بالعدد قضيتها وسط زملائي بالعمل الفني والموسيقي".
وبيّن أنه تسلم مبنى متهالكا لا يليق بأعضاء النقابة وأصبح على ما هو عليه الآن من تحديث وتطوير، لافتا إلى أنه كان يتعامل مع الجميع على ذات القدر وبصورة متساوية، دون اعتبارات لـ"المحاسيب والشللية".
وأشار أن أرصدة النقابة تضاعفت خلال 15 شهرا، موجها الشكر للمخلصين والأوفياء ممن ساندوه ووقفوا إلى جانبه، لكنه هاجم من أسماهم بـ"الماكرين والحاقدين والناكرين للمعروف والراغبين في هدم كل شيء جميل، وكل أهدافهم أن يبخسوا الناس أشياءهم".
وأوضح أن عددا محدودا يمارسون "كل أدوات العبث بالقانون وبالإنسانية، بداية من الفتاوى غير الصحيحة وغير المنضبطة سواء بالبوستات أو بالفيديوهات، ومرورا ببث روح العداء بين الناس والتقليل من شأن الناس والخوض في الأعراض والذمم والنوايا".
وعبّر عن أسفه الشديد لوجود مثل هذه الممارسات، غير أنه قال "هذا هو عالمنا الذي نعيشه على وجه العموم في كل مناحي الحياة، ونحن جزء من هذا العالم، وهذا العالم مجموعات الصالح والطالح والباني والهادم والطموح والفاشل والناقد والناقم والناجح والفاشل والجميل والقبيح والعاقل والمجنون والأمين والخائن والشاكر والناكر والبسيط والسليط والذكي والغبي وغيره".
وختم حديثه قائلا: "أشعر أنني في أشد الاحتياج إلى بيتي وأسرتي وفني وأصدقائي الذين اختارهم برغبتي وباختياري، ولست مجبرا على صداقتهم، ولا هم مجبورون على صداقتي ووجودي بينهم".