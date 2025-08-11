كلب صغير يطارد دبا أسود اقتحم منزلا في كندا (فيديو)

أظهر كلب من فصيلة "بوميرانيان"، لا يتجاوز وزنه خمسة أرطال، شجاعة لافتة بعدما طارد دبًّا أسود اقتحم منزلًا في مدينة فانكوفر الكندية.

وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة في الـ4 من أغسطس الجاري، الدب وهو يدخل المنزل عبر باب الفناء، ويتجول في المطبخ بحثًا عن الطعام، قبل أن يظهر الكلب "سكوت" لينبح ويزمجر مطاردًا الدب خارج المنزل.

وقالت صاحبة المنزل، كايلا كلاين، في تعليق على الفيديو عبر "تيك توك" إن الدب أمضى بضع دقائق في المطبخ وهو يأكل طعام الكلاب، مشيرةً إلى أن الدب وأمه زارا المنزل بضع مرات سابقًا، حتى أن الأم كسرت سياج الفناء الخلفي في إحدى المرات.

ونشرت كلاين مقاطع أخرى تُظهر "سكوت" وهو يحرس الفناء، متأهبًا لأي محاولة اقتراب من الدببة.

وليست هذه المرة الأولى التي ينجح فيها كلب صغير في مواجهة دب، ففي عام 2021، رصدت كاميرات في باسادينا الأمريكية كلبتين صغيرتين من فصيلة تيرير تطاردان دبًّا خارج منزلهما، وقالت مالكتهما إن الدب كان مرتبكًا لدرجة أنه ترك آثار بول أثناء فراره.