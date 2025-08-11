كلب صغير يطارد دبا أسود اقتحم منزلا في كندا (فيديو)

أظهر كلب من فصيلة "بوميرانيان"، لا يتجاوز وزنه خمسة أرطال، شجاعة لافتة بعدما طارد دبًّا أسود اقتحم منزلًا في مدينة فانكوفر الكندية.
وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة في الـ4 من أغسطس الجاري، الدب وهو يدخل المنزل عبر باب الفناء، ويتجول في المطبخ بحثًا عن الطعام، قبل أن يظهر الكلب "سكوت" لينبح ويزمجر مطاردًا الدب خارج المنزل.
@kaylakleine
the bear was in our kitchen for a few min eating the dog food… #bear #guarddog #pomeranian #vancouver #fyp♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX
وقالت صاحبة المنزل، كايلا كلاين، في تعليق على الفيديو عبر "تيك توك" إن الدب أمضى بضع دقائق في المطبخ وهو يأكل طعام الكلاب، مشيرةً إلى أن الدب وأمه زارا المنزل بضع مرات سابقًا، حتى أن الأم كسرت سياج الفناء الخلفي في إحدى المرات.
@kaylakleine
Replying to @allyhansen5 big chungus mama broke our old fence down. Leg scratch at the end is diabolical #bear #vancouver #bcwildlife #vancouverbc #guarddog #fyp♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX
ونشرت كلاين مقاطع أخرى تُظهر "سكوت" وهو يحرس الفناء، متأهبًا لأي محاولة اقتراب من الدببة.
@kaylakleine
Replying to @Rae #guarddog #pomeranian #bear #vancouver #fyp♬ original sound - T.eian
وليست هذه المرة الأولى التي ينجح فيها كلب صغير في مواجهة دب، ففي عام 2021، رصدت كاميرات في باسادينا الأمريكية كلبتين صغيرتين من فصيلة تيرير تطاردان دبًّا خارج منزلهما، وقالت مالكتهما إن الدب كان مرتبكًا لدرجة أنه ترك آثار بول أثناء فراره.