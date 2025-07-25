قوالب الثلج تخفف وطأة لهيب الصيف على الحيوانات في أربيل

اضطر القائمون على حديقة حيوانات أربيل، في إقليم كردستان العراق، إلى استخدام عشرات قوالب الثلج يوميًا، في محاولة لتخفيف وطأة الحر الشديد على الأسود والنمور، التي تعاني ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات مرهقة تُهدد صحتها وحيويتها.

ويعكس ذلك المشهد حجم المعاناة التي تعيشها بعض الحيوانات خلال ذروة فصل الصيف وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

وتوزع إدارة حديقة الحيوانات في أربيل يوميًا أكثر من 50 قالبًا من الثلج على أقفاص الحيوانات، خصوصًا المفترسة مثل الأسود والنمور، إضافة إلى وضع قوالب الثلج في أحواض استحمام حيوانات أخرى مثل الدببة.

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وأكدت إدارة الحديقة أنه حتى الآن لم تُسجل أي حالات مرضية أو سلوكية مختلفة بين الحيوانات بسبب الحر الشديد، عقب اتخاذ تلك الخطوة الوقائية التي تساعدها على تجاوز تأثيرات موجة الحر الشديدة الحالية.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص أماكن مبردة للحيوانات، لتمكينها من الاسترخاء بعيدًا عن الحرارة المرتفعة، برغم استمرار توزيع عشرات قوالب الثلج يوميًا على الحيوانات التي يُخشى من تغير سلوكها إلى العدائية بسبب الحر، مؤكدةً ملاحظتها لتفاعل الحيوانات الإيجابي مع قوالب الثلج، وما بدا عليها من ارتياح ظاهر إثر تلك الإجراءات.

وترى إدارة حديقة حيوانات أربيل أن هذه الخطوة ساعدت في الحفاظ على صحة الحيوانات، دون تسجيل أي حالات مرضية أو نفوق بسبب الحرارة، مع تأكيد استمرار تطبيق هذه الإجراءات طيلة فصل الصيف، لحماية الحيوانات من أي خطر محتمل نتيجة الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.