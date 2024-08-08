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يسرا اللوزي: الفن مثل "القمار"

يسرا اللوزي: الفن مثل "القمار"
يسرا اللوزيالمصدر: إنستغرام
محمد بركة
محمد بركة
08 أغسطس 2024، 5:35 م

أكدت الفنانة المصرية يسرا اللوزي أن الفن بالنسبة لها يعادل "القمار" من حيث المخاطرة وعدم الأمان، مشيرة إلى أن مهنة التمثيل "متقلّبة" و"غير مضمونة" فيما يتعلق بتوفير الدخل المادي.

وقالت إن الفنان يكون مطلوبًا بشدة في بعض المواسم، لكنه قد لا يجد أي أدوار تُسند إليه في مواسم أخرى، وبالتالي يكون بلا دخل نهائيًا. 

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية إن ما يجعل التمثيل شبيهًا بالمقامرة إلى حد بعيد، هو أنه يعتمد على قرارات "حاسمة" في لحظة معينة قد يندم عليها الممثل طوال عمره في وقت لا ينفع فيه الندم. 

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وكانت يسرا اللوزي أعلنت انتهاءها، مؤخرًا، من تصوير مسلسل جديد مع خالد النبوي بعنوان "السراب"، مأخوذ عن المسلسل الأسترالي  "Seven Types of Ambiguity"، ويقع في 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وشاركت يسرا في منافسات رمضان الماضي بمسلسل "صلة رحم" مع إياد نصار، والذي تناول قضية تأجير الأرحام.

 

فن ومشاهير

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