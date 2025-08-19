إطلاق سجين عن طريق الخطأ في تكساس

تبحث شرطة ولاية تكساس عن سجين تم الإفراج عنه عن طريق الخطأ، وتطلب من السكان مساعدتها في تحديد مكانه.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب عمدة مقاطعة هاريس نُشر على فيسبوك، "تم إطلاق سراح السجين تروي دوجاس، البالغ من العمر 36 عامًا، في الساعة الـ4:30 صباحًا من يوم الأحد الـ17 من أغسطس/آب، نتيجة خطأ إداري".

وأوضحت سلطات مقاطعة كولورادو، أن دوجاس كان من المفترض أن يبدأ قضاء عقوبتين: الأولى بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء على أحد أفراد أسرته في مقاطعة فورت بيند، والثانية بالسجن عامين بتهمة التهرب من الاعتقال في مقاطعة برازوريا.

وتم وصف تروي دوغاس بأنه رجل أمريكي من أصول أفريقية، يبلغ طوله نحو 6 أقدام و1 إنش، ويزن 215 رطلًا.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب شريف مقاطعة هوارد، فقد كان دوغاس محتجزًا منذ الـ14 من أغسطس/آب بسبب اتهامات أُسقطت لاحقًا، ويبدو أن موظفي السجن لم يُسجلوا العقوبات الجديدة بشكل صحيح؛ ما أدى إلى اعتقادهم بأنه مؤهل للإفراج.

وأوضح مكتب شريف مقاطعة كولورادو أن تحقيقًا شاملًا سيُجرى لمعرفة ملابسات الخطأ الذي أدى إلى إطلاق سراحه.