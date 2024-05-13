أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعادل إمام

كشف نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مشيرا إلى أنه على تواصل دائم معه، وأكد أن إمام "في صحة جيدة للغاية".

وأوضح النقيب في تصريحات تلفزيونية أنه في بعض الأحيان يكون الفنان عادل إمام هو من يبادر بالاتصال به، ويسأله عن صحته ويطمئن عليه ويوصيه خيرا ببقية زملائه الفنانين.

وتوجه النقيب بالتهنئة لزعيم الفن العربي في عيد ميلاده الـ 84، قائلاً إن "من أراد أن يتعرف على تاريخ مصر الحديث، فليشاهد أفلام عادل إمام".