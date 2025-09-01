جثة امرأة تسقط من السماء في منزل عائلة عراقية.. ما القصة؟

فوجئت عائلة عراقية، بجثة امرأة تسقط من السماء، في منزلها بحي القادسة في مدينة بغداد، قبل أن تتدخل الشرطة لكشف ملابسات الحادثة الغريبة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجثة تعود لفتاة نيجيرية سقطت من المبنى المجاور للمنزل، وفق ما قالت وسائل الإعلام العراقية.

ويُعتقد أن الفتاة تعمل لدى إحدى شركات تشغيل الأيدي العاملة، وسقطت من الطابق العلوي لمبنى الشركة الملاصق لمنزل العائلة.

وتركز تحقيقات الشرطة حول سبب السقوط، وسط اعتقاد بأنه جرى بشكل متعمد خلال محاولة الفتاة الهروب من مكان العمل.

ولم تعثر الشرطة على آثار اعتداء على جسد الفتاة وفق التحقيقات الأولية.

وبات العراق وجهة نشطة لعاملات المنازل الأجنبيات في السنوات الماضية، بينما تراقب السلطات عمل الشركات المشغلة لهنَّ مع تسجيل العديد من المخالفات.