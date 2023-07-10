إسبانيا تنقذ قاربا يقل 86 مهاجرا واحتمال فقدان المئات

أرسلت عملية إنقاذ تجريها البحرية الإسبانية طائرة وسفينة للبحث عن قارب صيد من السنغال على متنه نحو 200 مهاجر مفقود منذ نحو أسبوعين، لكن المهمة عثرت اليوم الإثنين، على قارب مهاجرين مختلف فيما يبدو.

ورصدت طائرة الاستطلاع قاربا على بعد 71 ميلا (114 كيلومترا) إلى الجنوب من جزيرة كناريا الكبرى اعتقدت خدمة الإنقاذ الإسبانية في البداية أنه قد يكون القارب المفقود.

لكن متحدثا باسم الخدمة قال في وقت لاحق إن سفينة الإنقاذ عثرت على 86 شخصا على متنه وأن نقطة انطلاقه لن يكشفها إلا إجراء مزيد من التحقيقات. وسُحب القارب إلى جزيرة كناريا الكبرى.

وكانت منظمة (ووكنغ بوردرز) لإغاثة المهاجرين قالت أمس الأحد، إن قارب الصيد الذي يقل 200 مهاجر وقاربين آخرين، أحدهما يحمل نحو 65 شخصا والآخر يحمل بين 50 و60 شخصا، فُقدوا منذ نحو أسبوعين بعد مغادرة السنغال في محاولة للوصول إلى إسبانيا.

وذكرت هيلينا مالينو من المنظمة اليوم الإثنين، أن أسر 300 مهاجر على الأقل ممن كانوا على متن القوارب الثلاثة لم تتلق أي معلومات جديدة عن مكان وجودهم. ولم تتضح بعد حالة المهاجرين.