إسبانيا تنقذ قاربا يقل 86 مهاجرا واحتمال فقدان المئات
أرسلت عملية إنقاذ تجريها البحرية الإسبانية طائرة وسفينة للبحث عن قارب صيد من السنغال على متنه نحو 200 مهاجر مفقود منذ نحو أسبوعين، لكن المهمة عثرت اليوم الإثنين، على قارب مهاجرين مختلف فيما يبدو.
ورصدت طائرة الاستطلاع قاربا على بعد 71 ميلا (114 كيلومترا) إلى الجنوب من جزيرة كناريا الكبرى اعتقدت خدمة الإنقاذ الإسبانية في البداية أنه قد يكون القارب المفقود.
لكن متحدثا باسم الخدمة قال في وقت لاحق إن سفينة الإنقاذ عثرت على 86 شخصا على متنه وأن نقطة انطلاقه لن يكشفها إلا إجراء مزيد من التحقيقات. وسُحب القارب إلى جزيرة كناريا الكبرى.
وكانت منظمة (ووكنغ بوردرز) لإغاثة المهاجرين قالت أمس الأحد، إن قارب الصيد الذي يقل 200 مهاجر وقاربين آخرين، أحدهما يحمل نحو 65 شخصا والآخر يحمل بين 50 و60 شخصا، فُقدوا منذ نحو أسبوعين بعد مغادرة السنغال في محاولة للوصول إلى إسبانيا.
وذكرت هيلينا مالينو من المنظمة اليوم الإثنين، أن أسر 300 مهاجر على الأقل ممن كانوا على متن القوارب الثلاثة لم تتلق أي معلومات جديدة عن مكان وجودهم. ولم تتضح بعد حالة المهاجرين.
وأجرت منظمة (ووكنغ بوردرز) اتصالات بالسلطات في السنغال وموريتانيا والمغرب وإسبانيا، وحثتها على البحث عن القوارب المفقودة.
وقالت مالينو: "هناك حاجة لمزيد من الموارد المخصصة للبحث".
وأبحرت القوارب الثلاثة في أواخر حزيران/يونيو من قرية كافونتين في منطقة كازامانس بالسنغال التي شهدت تمردا استمر لعقود وتقع على بعد 1700 كيلومتر من جزر الكناري الإسبانية. وقالت مالينو إن الأحوال الجوية في المحيط الأطلسي كانت سيئة لمثل هذه الرحلة.
وعادة ما يسلك المهاجرون من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 559 شخصا على الأقل لقوا حتفهم العام الماضي، في أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري.
وتُظهر بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) أن 1135 مهاجرا من السنغال وصلوا إلى جزر الكناري منذ بداية هذا العام.