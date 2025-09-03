"صائدو شياطين الكيبوب" يتصدر نتفليكس ويطيح بـ"لعبة الحبار"

حقق فيلم الأنيميشن "صائدو شياطين الكيبوب" نجاحًا غير مسبوق على مستوى العالم، بعدما تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "نتفليكس" في مختلف الفئات، متجاوزًا الرقم القياسي الذي كان يحمله مسلسل Squid Game منذ أربع سنوات.

ووفقًا لموقع "تودوم" الرسمي الخاص بـ"نتفليكس"، سجل الفيلم 266 مليون مشاهدة خلال 91 يومًا من عرض أول حلقة، متفوقًا على الرقم الذي حققه الموسم الأول من "لعبة الحبار" والبالغ 265.2 مليون مشاهدة.

ويُعد هذا الرقم إنجازًا جديدًا في تاريخ المنصة، حيث يُظهر قدرة الأنيميشن على اجتذاب جمهور عالمي واسع.

ويستمر مسلسل "صائدو شياطين الكيبوب" في جذب المشاهدين بعد مرور 11 أسبوعًا على طرحه في 20 يونيو الماضي، خاصة بعد طرح النسخة الغنائية التفاعلية في 25 أغسطس، والتي أسهمت في زيادة نسب المشاهدة بشكل ملحوظ.

ولم يقتصر النجاح على "نتفليكس"، إذ تصدرت أغنية الفيلم الرئيسية Golden قائمة Billboard Hot 100 للأسبوع الثالث على التوالي، محققة أكثر من 277 مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب"، ما يعكس التأثير الفني والثقافي الكبير للعمل عالميًّا.

وتدور أحداث الفيلم حول فرقة الكيبوب Huntriks، التي تواجه الأرواح الشريرة من خلال معارك موسيقية مبتكرة تجمع بين عالم الكيبوب والتراث الكوري الشاماني.

ويقدم الفيلم تجربة فنية متكاملة، تجمع بين الرسوم المتحركة والإيقاعات الموسيقية الحيوية، ما ساعد على استقطاب قاعدة جماهيرية واسعة من مختلف أنحاء العالم.