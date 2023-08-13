المكسيك.. ارتفاع كبير بجرائم سرقة السيارات خلال النصف الأول من 2023

كشفت صحيفة "El Sol De Mexico" المكسيكية، أن جرائم سرقة قطع السيارات زادت بنسبة 13% خلال النصف الأول من عام 2023، حيث جرى الإبلاغ عن سرقة 11.421 سيارة، خلال هذه الفترة الزمنية.

وبحسب الصحيفة، فإن المرايا والإطارات وقطع السيارات الثمينة والأكثر طلبًا وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمركبات من أكثر الأجزاء المسروقة.

وتشير البيانات إلى أن عدد الجرائم المسجلة ارتفعت من 9.893 في النصف الأول من عام 2022، إلى 11.421 شكوى في نفس الفترة من العام، حيث يعتبر الرقم هو الأعلى منذ عام 2019، عندما تم الإبلاغ عن 10.093 سرقة.

وكانت العاصمة المكسيكية الأكثر ارتفاعا في تسجيل عدد سرقات قطع السيارات بنسبة 36% مقارنة مع الأعوام السابقة.

وذكرت شرطة العاصمة أنها سجلت لغاية الآن 1.458 سرقة، فيما داهمت أوكار لصوص قطع السيارات واستطاعت استرداد 61 طنًا من القطع المسروقة.

وقالت الصحيفة: "في بعض المركبات، يمكن لمجرم متمرس سرقة جهاز الكمبيوتر الخاص بالسيارة مرتفع الثمن خلال بضع دقائق، حيث يتم بيعه مستعملاً مقابل ستة آلاف بيزو (350 دولارا أمريكيا).

وقال مدير شركة "مابفر" للتأمين إرنستو ماركيز توريس، إن ظاهرة السرقة ازدادت بسبب ارتفاع أسعار قطع السيارات في السوق الرسمية نتيجة تأثر عمليات توريد قطع غيار السيارات مع انخفاض عملية الإنتاج.

وأضاف بأن ذلك "شجع اللصوص على الإقدام على هذه السرقات بسبب ارتفاع عائدها، وكذلك دفع العامة إلى شرائها بسعر أرخص من الأسواق الثانوية، مشيرا إلى أن اللصوص يستغلون حقيقة أن 70% من المركبات في المكسيك لديها تأمين ضد السرقة.

صحيفة "El Sol De Mexico" المكسيكية