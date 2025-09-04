104 إصابات.. فصول التسمم الغذائي تتوالى بمحافظة المنيا المصرية

لا تزال حوادث التسمم الغذائي بمحافظة المنيا، شمال صعيد مصر، تُلقي بظلالها القاتمة على الرأي العام المحلي، في ظل تكرار وقائع مماثلة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما أثار تساؤلات متزايدة بين أهالي المحافظة حول أسباب هذه الحوادث، وفعالية إجراءات السلامة الغذائية والرقابة الصحية المتبعة.

وفي تطور جديد للأحداث، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عبر وسائل إعلام مصرية، صباح الخميس، ارتفاع عدد المصابين في حادث التسمم الجماعي بحي "أبو هلال" بمدينة المنيا إلى 104 حالات، جرى توزيعهم على مستشفيات "الصدر"، و"المنيا الجامعي"، و"التأمين الصحي".

كما أفادت المديرية بخروج ما يقرب من 80% من المصابين بعد تلقيهم العلاج وتعافيهم، فيما لا يزال الباقون يخضعون للرعاية الطبية.

وأشارت مصادر طبية إلى أن الأعراض التي ظهرت على المصابين شملت الغثيان، والقيء، والإسهال، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى اضطرابات في ضغط الدم والدوار، ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن التسمم ناجم عن وجبات تناولها المصابون من أحد مطاعم المشاوي الشهيرة بحي "أبو هلال".

في هذا السياق، تباشر النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، حيث أمرت بالتحفظ على مسؤولي المطعم، إلى حين صدور نتائج تحليل العينات التي جرى التحفّظ عليها من الموقع.

6 عمال يتسممون بعنب مرشوش بمبيد حشري داخل مزرعة

ووفق وسائل إعلام مصرية، أُصيب ستة عمال بينهم سيدتان، في 29 أغسطس الماضي بحالات تسمم حادة نتيجة تناولهم عنبًا مرشوشًا بمبيد حشري، داخل إحدى مزارع العنب الواقعة بالظهير الصحراوي الغربي، جنوب المحافظة.

وقد جرى نقل المصابين بواسطة نقطة إسعاف قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، إلى مستشفى ملوي التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

11 شخصًا من أسرة واحدة في دلجا

وبعيدًا عن حادث دلجا المأساوي المُرتبط بتسميم زوجة الأب لستة أطفال ووالدهم وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، شهدت القرية ذاتها بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا في 23 أغسطس الماضي، كارثة جديدة بتسمم غذائي أصاب 11 شخصًا من أسرة واحدة، مصحوبًا بأعراض المغص والقيء والإسهال وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وذلك نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة، حيث تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى مركز ديرمواس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم إجراء غسل معوي لهم جميعًا، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.