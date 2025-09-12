logo
الكونغو: غرق 100 شخص وفقدان 146 في حادث غرق قارب

قالت السلطات الكونغولية، الجمعة، إن أكثر من 100 شخص غرقوا، مع فقدان 146 آخرين في ثاني حادث مأساوي للقوارب في الكونغو في غضون أسبوع واحد، وفق الوكالة الألمانية.

ووقع الحادث أمس الأربعاء في منطقة باسانكوسو، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية التي أفادت بأن معظم الضحايا كانوا من الطلاب.

ولم يتضح سبب الحادث على الفور، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية أرجعته إلى "التحميل غير المناسب والملاحة أثناء الليل"، واستشهدت بتقارير من مكان الحادث.

يشار إلى أن انقلاب القوارب، أصبح يتكرر بشكل متزايد في هذه الدولة الواقعة في وسط أفريقيا حيث يتخلى المزيد من المسافرين عن الطرق القليلة المتاحة ويتجهون بدلا من ذلك إلى التنقل بقوارب خشبية أرخص تنهار تحت وزن الركاب وبضائعهم.

وفي مثل هذه الرحلات، تكون سترات النجاة نادرة وعادة ما تكون السفن مكتظة بالركاب.

كما أن العديد من القوارب تسافر أيضًا ليلاً، مما يعقد جهود الإنقاذ أثناء الحوادث ويتسبب في فقدان العديد من الجثث في معظم الأحوال.

 

