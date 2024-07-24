توفيت، اليوم الأربعاء، الفنانة المغربية السعدية اللوك (73 عاما) بعد صراع مرير وطويل مع المرض، الذي جعلها طريحة الفراش، وأبعدها عن الساحة الفنية.

وكانت ابنة الراحلة كشفت في تصريحات سابقة للصحافة المحلية أن والدتها فقدت القدرة على الحركة، وتعيش ظروفا صحية ومادية صعبة؛ بسبب ارتفاع تكلفة العلاج ونوعية الرعاية الطبية التي تحتاجها.

وناشدت الابنة الوسط الفني المغربي التدخل لمساعدة والدتها بعد سنوات من تجاهل حالتها، فاستجاب المخرج سعيد الناصيري، وتكفل بعلاجها قبل نحو شهر في أهم المستشفيات.

وأوضح الناصيري أنه لم يسبق له التعاون معها في أي عمل تلفزيوني أو سينمائي، ولكنه شعر بواجب مساعدة فنانة أمتعت العديد من المغاربة بأعمالها، رغم أنها لم تستطع الدفاع عن حقوقها في الوسط الفني.

وأكد أن السعدية اللوك تُعتبر من الفنانات البارزات، مثل نعيمة المشرقي وأمينة رشيد، لكنها لم تحصل على مكانتها في الساحة الفنية مثل غيرها.

وتعتبر السعدية اللوك من أوائل بنات مراكش اللواتي دخلن عالم التمثيل، واشتهرت بأدوارها الشعبية ولهجتها المراكشية الكوميدية المحببة، إذ قدمت مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة على مستوى الدراما والسينما.