خلاف عائلي ينتهي بمقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال في إيران

شهدت مدينة "سراب" شمال غربي إيران ليلة دامية إثر خلاف عائلي تحوّل إلى مجزرة راح ضحيتها ثمانية أشخاص، بينهم 3 أطفال.

وقال العقيد مرتضى فراقي قائد شرطة سراب في تصريح لوسائل إعلام محلية إيرانية، الجمعة، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن شقيقين مسلحين اقتحما منزل ابن عمهما في ساعة متأخرة من الليل، وأطلقا النار على أفراد العائلة المكوّنة من 6 أشخاص (رجلين، امرأة، وثلاثة أطفال)، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً.

وأضاف، أنهما وبعد تنفيذ جريمتهما، أقدما على الانتحار بإطلاق النار على نفسيهما، ليرتفع عدد القتلى إلى ثمانية أشخاص.

وأشار فراقي إلى أن دوافع الحادث تعود إلى خلافات عائلية قديمة، موضحاً أن فريقًا من المحققين يواصل عمله لكشف الملابسات الدقيقة وخلفيات هذه الفاجعة التي أثارت صدمة واسعة في المنطقة.