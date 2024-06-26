العجوز والكلب.. صورة من غزة تغزو مواقع التواصل

وبينما تعجز المسنة عن الدفاع عن نفسها والصراخ حيث لا يسمع أحد، وتعكس يدها تجاعيد السنين العجاف، محاولة دفاع يائسة. لا يمكن أن تشبه تلك الصورة شيئًا سوى الموت، الذي بدا كأنه ماثل متجسد أمام العجوز وعلى استعداد مطلق لانتزاع روحها.

جنود مدججون محيطون بالمسنة، التي تبدو على أبواب الثمانينات من عمرها، برفقتهم كلبهم. تواجه مصيرًا يختصر رعب الحرب التي يواجهها الغزيون.

ورغم واقع الصورة المروع، لكن المرأة المسنة تمكنت من النجاة، وخرجت في مقابلة إعلامية لتروي اللحظات المرعبة التي عاشتها، عند اقتحام جنود إسرائيليين لمخيم جباليا، بينما تسبب الكلب لها بإصابات بليغة، في الوقت الذي غزت فيه الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، لتعكس هول الحرب في غزة.