مضيفة تركت وظيفتها في القطرية من أجل قس دفعها للصوم حتى الموت

ما يزال الذهول والصدمة مسيطران على كينيا مع تكشف مزيد من التفاصيل حول قضية القس بول ماكينزي، الذي أسس طائفة مسيحية آمن أتباعها بأنهم سيدخلون الجنة إذا تضوروا جوعا.

وكان القس يطلب من أتباعه الصيام حتى الموت، وتم العثور حتى الآن على عشرات الجثث لضحايا استجابوا لتعليمات القس الهادفة بحسب زعمه إلى جعلهم يقابلون يسوع.