فيلم "طفل الجنة".. قصة شاب مقيد بصدمة فقدان الأم
يطرح المخرج التونسي سليم كشيوش في فيلمه الطويل الأول "طفل الجنّة" قصة فقد الأم والصدمة التي يخلفها في نفسية الطفل، وصولا إلى حالة الاضطراب والتوتّر في مرحلة الشباب.
ويجمع الفيلم الممثل الفرنسي الشهير فرنسوا أوزون والمخرج التونسي للمرة الثانية، بعد تصوير الفيلم القصير "جيناتنا" الصادر عام 2020.
وينطلق الفيلم بعرض مجموعة من الصور الأرشيفية التي تُظهر حفل زفاف، ثم يشارك بطل الفيلم "يزيد" الإفطار مع جدته التي تستحضر حلمًا رأت فيه ابنتها التي توفيت قبل سنوات وتُظهرها الصور الأرشيفية التي تتخلل الفيلم بانتظام مع عائلتها.
وبحسب مسار أحداث الفيلم يواجه "يزيد" اتهامات بالمثلية الجنسية ويدخل في صراع مع طليقته بسبب رغبته في الفوز بحضانة ابنه، وتتعدد مظاهر الاضطراب في حياة بطل الفيلم بسبب أغلال الماضي، حيث يمكن أن يتغيّر كل شيء من ثانية إلى أخرى، وكل لحظة من الفرح أو الصفاء يمكن أن تتعطل بتفاصيل ذات عواقب مدمرة.
ويبدو الطريق إلى خلاص "يزيد"، المدمن السابق للمخدرات، مليئا بالعقبات التي يتعثر فيها كل مرة، حيث لا يمكنه الهروب من ماضيه والتخلص من تبعات صدمة وفاة والدته.
وصور الأرشيف مستوحاة فعليا من حياة مخرج الفيلم، حيث يقول المخرج سليم كشيوش: "كنت مترددًا جدًا في استخدام هذه الصور، إنها تكريم لأمي التي فقدتها عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري، وكان ذلك ألمًا كبيرًا في حياتي. وهي التي نراها في هذه الصور".
وأكد كشيوش أنّ "لهذه الصور وظيفة في الحبكة الدرامية للفيلم، فهي التي تسمح لنا بالوصول إلى لاوعي الشخصية، وقياس درجة الجراح التي تثقل الشخصية الرئيسية للفيلم، لقد أعطت جانبًا يشبه الحلم للفيلم، ومن ثم أردت الابتعاد عن الواقع، بعيدا عن الجانب الروحاني".
ووفق ما أكده المخرج في تصريح لمجلة "جون أفريك"، فإنّ "هذه الخسارة هي الموضوع الرئيسي للفيلم: موت الأم هو الموضوع الحقيقي للفيلم، والموضوع حميم للغاية لدرجة أنه يصبح عالميًا لأن الجميع فقدوا شخصًا عزيزًا عليهم. لقد عانى الجميع، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذا النوع من الصراع الداخلي والعائلي".
ويتضمن الفيلم الكثير من العناصر الشخصية، والتي يلخصها سليم كشيوش بقوله "إنها حياتي، وفي الوقت نفسه، ليست حياتي"، موضحا أنّ بداية الفيلم كما نهايته أيضا مستوحاة من حدث واقعي، لكنه اختار أن يترك النهاية مفتوحة دون أن يفصح عن مآلات الصراع الداخلي الذي عاشه بطل الفيلم.