بعد الشهرة.. نجوم سوريا يخضعون لـ "اختبارات القبول" بالنقابة

في مفارقة لافتة، خضع عدد من نجوم الدراما، من ممثلين ومخرجين، لاختبارات القبول بنقابة الفنانين السوريين رغم تحقيقهم الشهرة والانتشار عبر تجارب فنية متنوعة وعديدة.

وجاءت هذه الخطوة إثر تعديل قواعد الانتساب إلى النقابة وفتح الباب أمام من فاتهم الحصول على عضويتها في حقب زمنية سابقة لأسباب مختلفة، أبرزها بلوغهم سن الأربعين وما بعدها، وهو ما كان يحول في السابق دون التمتع بالعضوية، قبل تعديل هذا البند مؤخراً.

وبدأ إجراء الاختبارات بمقر المعهد العالي للتمثيل وسط أجواء حماسية، حيث عبّر كثيرون من الوجوه الفنية البارزة عن قناعتهم الشديدة بأهمية تلك الاختبارات، تمهيداً للحصول على عضوية نقابتهم، "التي يسعون للانتساب إليها وفق المعايير والقواعد المعمول بها، بصرف النظر عن حقيقة أنهم حققوا منذ سنوات بعيدة وحققوا شهرة واسعة"، وفق تصريحاتهم الإعلامية.

وتوجه المخرج صفوان نعمو بالشكر لنقيب الفنانين مازن الناطور على هذه الخطوة التي وصفها بـ "الجريئة"، لافتاً إلى أن "قائمة العائدين للنقابة لا تقتصر على المشاهير فقط، بل تشمل فنيين في مجالات شديدة الأهمية في صناعة الدراما مثل مصممي الأزياء ومصففي الشعر وخبراء الإضاءة والديكور".

وأوضح الفنان وائل زيدان أنه "تقدم للحصول على عضوية النقابة منذ 15 عاماً لكنه لم يحصل عليها، حيث كان قد مضى شهران على بلوغه سن الأربعين آنذاك، وبالتالي ضاعت عليه الفرصة، وجاء اليوم ليعوض ما فات".

ويخضع كل ممثل للاختبار أمام لجنة خاصة وضعت عدداً من المعايير التي يجب عليه اجتيازها، أبرزها "الصدق الفني وعدم الافتعال والحضور، من حيث امتلاك الكاريزما أو عدمها، فضلاً عن التعبير الجسدي والنطق وسلامة مخارج الحروف وقدرته على الإقناع ببساطة وسلاسة في تقديم المشهد وإقناع المتفرجين"، بحسب تصريحات الفنانة جيانا عيد، التي اختيرت مؤخراً رئيسة للجنة نقابية معنية بإجراء اختبارات للراغبين بالانتساب للنقابة في مجالي الإخراج والتمثيل.

وأكد الفنان سعد مينا أن "لجنة القبول تضم أساتذة وزملاء يعرفون قدر من يتقدمون للاختبار، لكن هذا لا يمنع طرح ملاحظات حول أداء الممثل في مشهد فني معين"، فيما لفتت الفنانة عبير شمس الدين إلى أن "تقدمها للاختبار لا يعيبها في شيء ولا ترى فيه أمراً حساساً، فالفنان يسعى لتطوير أدواته والمضي قدماً طوال الوقت عبر المزيد من التعلم".

وأضاف الفنان طلال مارديني أن "الاختبارات تمت في أجواء ودية، وفي حالة من التقدير المتبادل بين لجنة القبول والممثلين المتقدمين للاختبار"، على حد تعبيره.