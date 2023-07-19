إليكم أقوى جوازات السفر في العالم.. وهذا ترتيب الدول العربية
أعلن مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز" لجوازات السفر عن أقوى 10 جوازات سفر في العالم، لعام 2023.
واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى عالميًّا بعد أن سيطرت اليابان على ذلك لخمس سنوات متتالية، إذ يتيح جواز السفر السنغافوري لحامله دخول 193 وجهة في جميع أنحاء العالم دون تأشيرة، فيما هبطت اليابان إلى المركز الثالث.
وصعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المركز الثاني مع إمكانية السفر إلى 190 وجهة دون تأشيرة مسبقة، بينما انضمت اليابان وكوريا الجنوبية إلى المركز الثالث من قبل النمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ والسويد، حيث يتمكن مواطنو هذه الدول من الوصول إلى 189 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
وقفزت المملكة المتحدة إلى المرتبة الرابعة في الترتيب، ومعها دول الدانمارك وإيرلندا وهولندا، إذ يتمكن حاملو هذه الجوازات من دخول 188 دولة دون تأشيرة، وبعدهما بلجيكا وتشيك ومالتا، ونيوزلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا بـ 187 وجهة.
وجاء كل من كندا واليونان في المرتبة الخامسة بـ 185 وجهة، ثم ليتوانيا والولايات المتحدة التي تراجعت بمرتبتين بـ 184 وجهة، بعد أن كانت تتصدر اللائحة العام 2014، وبعدهما كل من لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينا بـ 183 وجهة، تليها إستونيا ثم إيسلندا بـ 182.
ترتيب الدول العربية
واصلت الإمارات العربية المتحدة تصدر قائمة الدول العربية في قوة جواز السفر، حيث يمكن لمواطنيها دخول 179 بلدًا دون تأشيرة مسبقة، تليها قطر بإجمالي 103 وجهات، ثم الكويت بـ99 وجهة، ثم البحرين في المرتبة الرابعة عربيًا بمجموع 88 وجهة، تليها سلطنة عمان بـ85 وجهة، ثم السعودية بـ83 وجهة.
وحلت تونس في المرتبة السابعة عربيًا بإجمالي (71) وجهة، ثم المغرب بـ(67) وجهة، ثم الجزائر ومصر بـ(54)، فيما يسمح جواز السفر الأردني بدخول 53 بلدًا، وبعدها السودان بـ44 وجهة، ثم لبنان بـ(43)، ليبيا (41)، الأراضي الفلسطينية (38)، الصومال واليمن بـ(35)
وجاءت أفغانستان والعراق وسوريا في آخر ترتيب المؤشر كأضعف ثلاثة جوازات سفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر الأولى بدخول 27 بلدًا فقط دون تأشيرة.
ويتيح جواز السفر العراقي إمكانية دخول 29 بلدًا فقط دون "فيزا"، وقبلها سوريا بـ30 وجهة.