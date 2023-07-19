إليكم أقوى جوازات السفر في العالم.. وهذا ترتيب الدول العربية

وصعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المركز الثاني مع إمكانية السفر إلى 190 وجهة دون تأشيرة مسبقة، بينما انضمت اليابان وكوريا الجنوبية إلى المركز الثالث من قبل النمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ والسويد، حيث يتمكن مواطنو هذه الدول من الوصول إلى 189 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وقفزت المملكة المتحدة إلى المرتبة الرابعة في الترتيب، ومعها دول الدانمارك وإيرلندا وهولندا، إذ يتمكن حاملو هذه الجوازات من دخول 188 دولة دون تأشيرة، وبعدهما بلجيكا وتشيك ومالتا، ونيوزلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا بـ 187 وجهة.