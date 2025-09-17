وفاة وإصابات بحوادث سير على طريق دمشق حمص في سوريا

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر، اليوم الأربعاء، في حادث سير وقع على الطريق الدولي "دمشق حمص"، بالقرب من مدينة القطيفة في ريف دمشق.

وأفادت الصفحة الرسمية للدفاع المدني السوري على فيسبوك أن فرق الدفاع المدني السوري هرعت إلى موقع الحادث، حيث قدّمت الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلت جثمان المتوفى إلى مستشفى القطيفة، كما عملت على إزالة آثار الحادث من الطريق وإعادة فتحه أمام حركة السير.

وحسب الدفاع المدني السوري، شهد الطريق ذاته انقلاب شاحنة محمّلة بورق تغليف، ما أدى إلى إغلاقه بشكل كامل لمدة قصيرة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من رفع الحمولة المتناثرة وإعادة فتح الطريق أمام المارة والمركبات.

كما يُذكر أن الطريق الدولي "دمشق حمص" قد شهد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة حوادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أحد عشر آخرين، وقد تدخلت فرق الطوارئ في الدفاع المدني لمعالجة المصابين وإزالة آثار الحوادث لضمان انسياب الحركة المرورية.

وفي هذا السياق، شددت فرق الدفاع المدني السوري على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، خصوصاً على الطرق الدولية التي تشهد حركة سير كثيفة، داعين السائقين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات حفاظاً على الأرواح وسلامة الطريق.