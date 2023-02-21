الإيطالي أنطونيو بابانو يقود أوركسترا تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

يترقب العالم تتويج تشارلز الثالث، لتنصيبه رسميا ملكا للمملكة المتحدة، في حفل هائل من المقرر إقامته خلال شهر أيار/مايو المُقبل.

وتتضح معالم التتويج أكثر فأكثر مع مرور الوقت، حيثُ جرى الإعلان أخيرا، أن أوركسترا تتويج تشارلز الثالث، سيقودها المايسترو الإيطالي أنطونيو بابانو.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيطالية، أن المايسترو بابانو، البالغ من العمر 63 عاما، سيقود أوركسترا تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في كنيسة "ويستمنسر آبي" بلندن، في الـ6 من شهر أيار/مايو المُقبل، حيثُ سيتم تتويج كاميلا، رسميا كزوجة الملك.

وبابانو هو عازف بيانو إيطالي ذو أصول بريطانية، يشتهر أيضا بأنه عازف بيانو قيثاري (هاربسكورد)، وهو المدير الموسيقي لكل من دار الأوبرا الملكية في لندن، ومعهد " أكاديمية سانتا تشيشيليا الوطنية" في روما منذ عام 2005، كما أن من المقرر أن يصبح بابانو قائد فرقة أوركسترا لندن السيمفونية" العام المقبل.

وبقيادة بابانو، من المقرر أن تؤدي الأوركسترا 12 مقطوعة مُعدة حديثا في التتويج، وبتلحين مجموعة متنوعة من أبرز الملحنين، بما في ذلك الملحن الإنجليزي الشهير، بارون "أندرو لويد ويب".