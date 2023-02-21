الإيطالي أنطونيو بابانو يقود أوركسترا تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا
يترقب العالم تتويج تشارلز الثالث، لتنصيبه رسميا ملكا للمملكة المتحدة، في حفل هائل من المقرر إقامته خلال شهر أيار/مايو المُقبل.
وتتضح معالم التتويج أكثر فأكثر مع مرور الوقت، حيثُ جرى الإعلان أخيرا، أن أوركسترا تتويج تشارلز الثالث، سيقودها المايسترو الإيطالي أنطونيو بابانو.
وأعلنت وسائل الإعلام الإيطالية، أن المايسترو بابانو، البالغ من العمر 63 عاما، سيقود أوركسترا تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في كنيسة "ويستمنسر آبي" بلندن، في الـ6 من شهر أيار/مايو المُقبل، حيثُ سيتم تتويج كاميلا، رسميا كزوجة الملك.
وبابانو هو عازف بيانو إيطالي ذو أصول بريطانية، يشتهر أيضا بأنه عازف بيانو قيثاري (هاربسكورد)، وهو المدير الموسيقي لكل من دار الأوبرا الملكية في لندن، ومعهد " أكاديمية سانتا تشيشيليا الوطنية" في روما منذ عام 2005، كما أن من المقرر أن يصبح بابانو قائد فرقة أوركسترا لندن السيمفونية" العام المقبل.
وبقيادة بابانو، من المقرر أن تؤدي الأوركسترا 12 مقطوعة مُعدة حديثا في التتويج، وبتلحين مجموعة متنوعة من أبرز الملحنين، بما في ذلك الملحن الإنجليزي الشهير، بارون "أندرو لويد ويب".
وقال بابانو في بيان: "جلالة الملك اختار برنامجا يعد الأجمل والأكثر تنوعًا، والذي أعتقد أنه سيزيد من روعة هذا الاحتفال الخاص جدًا".
واستنادًا لما كشفه قصر باكنغهام مؤخرًا، ستتميز موسيقى حفل التتويج بالتنوع والمزج بين الكلاسيكي والتراثي مع الأصوات الحديثة.
يذكر أن أديل وإيد شيران قد رفضا دعوة القصر الملكي البريطانية للمشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، نظرًا لإنشغال جدول أعمالهما، بينما لم يتم تحديد القائمة الموسيقية للحفل والكشف عنها حتى الآن.
وبجانب تتويج الملك تشارلز، من المقرر تتويج كاميلا بتاج الملكة ماري، والدة الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، على أن يتم تعديل تصميمه بتكليف من كاميلا، في سابقة من نوعها، إذ ستكون هذه المرة الأولى منذ القرن الـ18 التي تتم فيها إعادة استخدام تاج موجود بالفعل، لتتويج زوجة ملك.