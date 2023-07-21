مهرجانات "بيت الدين" تضيء شمعتها الـ 40 في ليلة فرح أوبرالية‎

أضاءت مهرجانات "بيت الدين" شمعتها الأربعين بافتتاح أوبرالي قدمته الفنانة المصرية الفرنسية فرح الديباني بمجموعة من الألحان والأغنيات الكلاسيكية.

وبين سِلم وحرب كانت أدراج مهرجانات "بيت الدين" تُفتتح كل عام من فوق القذائف والرصاص ومنها إلى سنوات الازدهار إلى أن أتمت أربعين عاما كانت زاهرة بالفن اللبناني والعالمي.

وقالت نورا جنبلاط رئيسة مهرجانات "بيت الدين"، إنه "بعد نحو 4 سنوات على أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان، فإن رواد المهرجانات بدأوا يتكيفون مع الأوضاع السيئة ويقفزون عن سطح الانهيار للالتحاق بالفرح والثقافة".

واعتبرت جنبلاط أن "موسم عام 2023 هو دليل قاطع على عودة الحياة للبنان في ظل الانهيار الاقتصادي".

واستنادا إلى إحصاء رسمي وزعته إدارة المهرجان، فإن بيت الدين حقق أرقاما قياسية بتنظيم نحو 500 حفل استضاف فيها أكثر من 6600 فنان وموسيقي بمشاركة ما يزيد عن 700 ألف مشاهد في باحات القصر التاريخي العريق.

وأُعِدَّ برنامج خاص للافتتاح تضمن أعمالا فنية لكبار نجوم العالم العربي مثل فيروز وأسمهان وداليدا وصدح صوت الديفا المصرية بأغنية "لبيروت من قلبي سلام" وسط حماسة الجمهور.

وتقام عروض المهرجان في قصر الأمير بشير الذي يعتبر أحد التحف المعمارية وعمره حوالي 200 سنة.

وتعتبر "شيكاجو بالعربي" أول مسرحية موسيقية مرخَّصة من برودواي تُقدم باللغة العربية ستعرض خلال المهرجان.