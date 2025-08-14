logo
عايدة غنيم ترد الصاع لبدرية طلبة بعد استدعائها للتحقيق

عايدة غنيم
14 أغسطس 2025، 5:00 ص

تصدر اسم الممثلة المصرية عايدة غنيم، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعد تعليقها على استدعاء مواطنتها الممثلة بدرية طلبة للتحقيق لدى "نقابة المهن التمثيلية"، دون ذكر اسمها صراحة.

وقالت في منشور عبر حسابها في "فيسبوك": "اللهم لا شماتة. مرة واحدة قالت عليا كومبارس وتلف الأيام ومصر كلها تقول عليها كومبارس. معلش بقى يا نجمة كله سلف ودين".

ودخل الفنان عمرو عبدالعزيز على خط الأزمة محاولاً تهدئة الأجواء، قائلاً: "استهدي بالله يا عايده كلنا فى الآخر حبايب واخوات ..والدنيا مش مستاهلة والله".

يذكر أن عايدة غنيم كانت على موعد مع أول لقاء أوصلها بالجمهور من خلال شخصية "سعدية" في مسلسل "الحاج متولي" من بطولة الراحل نور الشريف، وخطفت حينها الأنظار في أول عمل درامي لها.

يشار إلى أن الجهات الأمنية استدعت بدرية طلبة إلى التحقيق، إثر ظهورها في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" أثار جدلًا واسعًا، حيث أطلقت عبارات وألفاظاً مسيئة بحق متابعيها، قبل اعتذارها عن ذلك.

