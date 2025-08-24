لليوم الثالث.. فرق الإطفاء تكافح حريقاً بمكب نفايات في تونس

تتواصل جهود فرق الإطفاء لليوم الثالث على التوالي، من أجل إخماد حريق اندلع بمكب للنفايات بمنطقة الخبطة في مدينة تطاوين التونسية.

واندلع الحريق بمكب النفايات منذُ مساء الجمعة الماضية، إثر قيام مجهولين بإضرام النيران في عدة نقاط من المكب، ما خلّف سحابة كثيفة من الدخان أثارت استياء السكان.

أخبار ذات علاقة حريق مرعب داخل محطة وقود في العاصمة السورية دمشق (فيديو)

وأكد منير بن عابد، المكلّف بتسيير بلدية تطاوين، أن البلدية سخّرت كامل إمكاناتها بالتعاون مع مصالح الولاية، وبلدية تطاوين الجنوبية، وعدد من المؤسسات الخاصة، لإطفاء النيران، مؤكدًا أن نسبة السيطرة على الحريق بلغت نحو 90%.

وأوضح في تصريحات إعلامية، أن عملية رفع النفايات متواصلة يوميًا، حيث يتم التخلص من نحو 100 طن من المخلفات المنزلية بالمصب ذاته، وتُعالج وفق الضوابط المعمول بها في مجال حفظ الصحة والسلامة البيئية.

وأشار بن عابد إلى أنه سيتم التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

بدورهم، عبّر سكان حي المهرجان وسط مدينة تطاوين عن استيائهم الشديد من الانبعاثات الدخانية المتواصلة، التي تسببت في حالات اختناق خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن، إلى جانب تفاقم التلوث البيئي، تزامنًا مع موجة حر غير مسبوقة تشهدها المنطقة.

أخبار ذات علاقة العراق.. السيطرة على حريق خارج محطة سامراء للكهرباء

ويقع مكب النفايات على بُعد 3 كيلومترات فقط من وسط المدينة، ولا تفصله عن حي المهرجان سوى 500 متر، ما يزيد حدّة الأضرار الصحية والبيئية، في ظل اتساع الكتلة السكانية وغياب حلول جذرية لمعالجة ملف النفايات.

وتزايدت دعوات الأهالي والناشطين المحليين إلى ضرورة نقل المكب من موقعه الحالي، والبحث عن حلول مستدامة لمعالجة النفايات، بما يضمن سلامة البيئة وصحة المواطنين، وفق وسائل إعلام تونسية.