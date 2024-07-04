أعلن المايسترو المصري هاني فرحات مقاضاة طليقته مصممة الأزياء مي فخري بتهمة تشويه سمعته، بعد البلاغ الذي تقدمت به ضده وطالبت خلاله بالحصول على حقوقها المالية بعدما طلقها غيابيًّا.

وأصدرت محامية هاني فرحان بيانًا صحفيًّا جاء فيه: "كل ما تحدثت به مي فخري في وسائل الإعلام من تشهير وخيانة وتشويه سمعة تم التوجه به إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وسيتم إبلاغ كل وسائل الإعلام به؛ لأننا لا نرغب إلا في إظهار الحقائق بالمستندات".

وأضاف البيان: "حرصت المدعوة مي فخري طليقة المايسترو هاني فرحات على الادعاء كذبًا وافتراءً عليه في بعض وسائل الإعلام في محاولة منها لتشويه سمعته والنيل منه، خاصة أنه يحظى باحترام من قِبل كلّ فئات المجتمع وزملائه في الوسط الفني، ويركز في عمله".

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وتابع البيان "لم يكن هاني فرحات يومًا طرفًا في أي مشكلة، ويحظى بحب واحترام الجميع، ولذلك حقق نجومية ضخمة على المستويين المحلي والعالمي، ورغم صمتنا خلال الفترة الماضية -لأن اتجاهنا هو الحفاظ على سمعة وأعراض الأشخاص- لكن استمرار الادعاءات دفعنا إلى توضيح الحقائق بالمستندات، حتى يعرف الرأي العام الحقيقة كاملة، دون تزييف أو كلام مرسل هدفه التشويه".

وكانت مصممة الأزياء المصرية مي فخري تقدمت ببلاغ بمحكمة الأسرة ضد زوجها السابق الموسيقار هاني فرحات، مطالبة بحقوقها المادية بعدما قام بتطليقها غيابيًّا.

وقالت "فخري" في البلاغ، إنها فوجِئت بقرار الطلاق، مشيرة إلى أنها تسعى، الآن، إلى الحصول على حقوقها المالية والقانونية التي ترى أنها سُلبت منها.