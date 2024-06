نجم فيلم "كبرياء وتحامل".. وفاة الممثل الشهير دونالد ساذرلاند

توفي الممثل الكندي الشهير دونالد ساذرلاند، نجم أفلام The Hunger Games وDon't Look Now، Pride and Prejudice (كبرياء وتحامل) عن عمر يناهز 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الخبر الحزين ابنه الممثل كيفر ساذرلاند عبر بيان، جاء فيه: "بقلب مثقل، أنقل لكم خبر وفاة والدي، دونالد ساذرلاند.. أعتقد شخصيا أنه أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما".

وأضاف: "لم يُخِفه أبدًا أي دور، سواء كان جيدًا أم سيئًا أم قبيحًا. لقد أحب ما فعله وفعل ما أحبه، ولا يمكن لأحد أن يطلب أكثر من هذه الحياة الجيدة".