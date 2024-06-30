بعد خطفها طفلًا من يد أمه في مصر.. هكذا بررت المتهمة تصرفها (فيديو)

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر بعد محاولة امرأة خطف طفل من والدته في أثناء تجوالها داخل متجر شهير بمدينة طنطا، مفاجأة بتصريحات المتهمة، إذ ادعت فيها بأنها أخذت الطفل عن طريق الخطأ.

ووفقًا لمواقع مصرية محلية، فإن المتهمة قالت إنها كانت موجودة في محل ذاته الذي شهد الحادث، لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها بعمر 3 و5 سنوات، وبينت أنها اصطحبت الطفل المُشار إليه بدلًا من أحد نجليها عن طريق الخطأ.