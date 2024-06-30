بعد خطفها طفلًا من يد أمه في مصر.. هكذا بررت المتهمة تصرفها (فيديو)
كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر بعد محاولة امرأة خطف طفل من والدته في أثناء تجوالها داخل متجر شهير بمدينة طنطا، مفاجأة بتصريحات المتهمة، إذ ادعت فيها بأنها أخذت الطفل عن طريق الخطأ.
ووفقًا لمواقع مصرية محلية، فإن المتهمة قالت إنها كانت موجودة في محل ذاته الذي شهد الحادث، لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها بعمر 3 و5 سنوات، وبينت أنها اصطحبت الطفل المُشار إليه بدلًا من أحد نجليها عن طريق الخطأ.
وكانت إحدى السيدات قد تقدمت ببلاغ إلى مركز الشرطة بأنها حال وجودها في أحد المحال التجارية، وبرفقتها نجلها وعمره عام ونصف، فوجئت بقيام سيدة أخرى كانت موجودة في المحل ذاته باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج، إلا أنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها.
وانتشر على نطاق واسع مقطع فيديو وثق الحادثة التي أثارت جدلًا كبيرًا في مصر، مطالبين بإنزال أشد العقوبات بالفاعلة حال إدانتها.
وتمكن رجال الأمن من تحديد المشتبه بها وكانت ترتدي جلبابًا أسود اللون، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة بعد اتهامها بمحاولة خطف طفل، وباشرت النيابة العامة بالتحقيق.