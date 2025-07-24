على الهواء.. إعلامي مصري يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تعرض المحامي والإعلامي المصري خالد أبوبكر، مساء الأربعاء، لوعكة صحية مفاجئة، خلال تقديمه الحلقة اليومية من برنامجه المذاع على إحدى الفضائيات المحلية.

وقالت مصادر مصرية إن أبوبكر شعر بهبوط وعدم اتزان وظهرت عليه أعراض الارتعاش، بشكل مفاجئ على الهواء، خلال تقديم الحلقة؛ ما منعه من استكمال الحلقة.

وتدخّل فريق عمل البرنامج على الفور وتم نقل أبوبكر إلى مستشفى "دار الفؤاد" لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالته الصحية.

يذكر أن خالد أبوبكر يعد من أبرز الوجوه الإعلامية في مصر؛ إذ ظهر منذ عام 2009 كمذيع تلفزيوني مشارك في برنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامي عمرو أديب، قبل أن يصبح مقدماً لبرنامجه الخاص على إحدى الفضائيات المصرية.