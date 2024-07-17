تبدأ سلطنة عُمان، يوم الجمعة المقبل، بتطبيق قوانين جديدة تتعلق بإجازات الأزواج العاملين، بينها منح الأب الذي يرزق بمولود جديد إجازة أبوة مدتها سبعة أيام.

وينص القانون على أن العامل يستحق إجازة خاصة بأجر شامل، مدة سبعة أيام، تعد إجازة أبوة، وتدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

ويشترط القانون لمنح الإجازة للأب أن يولد الطفل حياً وألا تتجاوز الإجازة اليوم 98 من عمر الطفل.

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وأقرت السلطنة الخليجية ذلك القانون قبل عام، وحددت تاريخ 19 يوليو/تموز الجاري لسريانه في البلاد.

وللقانون الجديد مؤيدون كثر، بينهم متخصصون في مجال الأسرة والرعاية الاجتماعية.

وتمنح العديد من الدول إجازات أبوة تتفاوت من بلد لآخر، وتختلف من فترة لأخرى، مع استمرار المطالبات بزيادة أيام تلك الإجازات.

ويدخل القانون حيز التطبيق مع قوانين أخرى، بينها قانون "تأمين إجازة الأمومة"، الذي ينص على أن الأم تستحق إجازة اختيارية لرعاية الطفل من دون بدل مدة 98 يوماً خلال عام من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة التي تمتد أيضاً لـ 98 يوماً، بينها 14يوماً قبل الولادة.