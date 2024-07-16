كشفت الفنانة هنا الزاهد عن مفاجأة في طلاقها من الفنان أحمد فهمي، والذي وقع كخبر صادم على الوسط الفني، مشيرة إلى أن السبب الرئيس وراء الانفصال كان يتمثل في عدم الإنجاب.

ولمحت هنا إلى وجود أسباب أخرى منها غيرة أحمد فهمي منها، وعدم شعورها بالأمان وتدخل الأهل والأصدقاء في مشاكلهما، وهو ما لم تتقبله.

وأشارت هنا إلى أن الطلاق كان له مقدمات استمرت 8 أشهر، لافتة إلى أنها كانت تتمنى تكوين أسرة مع أحمد، وتعاملت بحسن نية، لكنه لم يكن كذلك.

وقالت الفنانة المصرية في لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس "أنا بحب الأطفال جدًّا، وكنت أتمنى تكوين عائلة، ولكن الواقع كان غير ذلك، الأمور لا تُحسب هكذا، وكنت أتعامل بحسن نية واللي قدامي ماكنش كده".

وأضافت "بحب البيت يكون مقفولاً وميبقاش فيه تدخلات زائدة من أي حد، حتى لو كان قريباً".

وتابعت في تصريحاتها "أول ما حصل الانفصال قلت إني تضايق وهبقى غضبانة، ولكن أنا منزلتش دمعة واحدة لأني حسيت إن الموضوع انتهى، خصوصًا إن ربنا مجابليش الموضوع مرة واحدة، ولكن اتمهدلي على مدار 8 أشهر، أعتقد لو كان جه على مرة واحدة كنت اتصدمت".

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وواصلت قائلة "الآن أنا بتمناله الخير، وهو دلوقتي بقى زميل مهنة مش صاحب، وإلى الآن بقول إن مواصفات رجل أحلامي إن عمره ما يغير مني، ويكون راجل وأحس معاه بالأمان، ونفسي أعمل أسرة ومش عايزة الفن ياخدني من فكرة إني أكون عائلة".

وأكدت هنا أنها من نوعية النساء اللاتي يشعرن أن الحب يجب أن يدوم، وتتمنى أن تتزوج رجلًا تُكمل حياتها معه وتكوّن أسرة.

وبعد زواج دام لمدة 4 سنوات، انفصلت هنا الزاهد عن أحمد فهمي في نوفمبر الماضي.